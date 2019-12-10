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Salı! gelecek? su kesintisi programı burada!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi programını yayınladı. ’ta yaşanan su kesintisi işlerin aksamasına sebebiyet veriyor. Bu sebepten ötürü “ gelecek?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Hangi ilçe ve semtlerde planlı kesinti olduğunu merak edenler 10 Aralık Salı günü yaşanan planlı kesintileri öğrenmek istiyorlar. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak duyurulan 10 Aralık programı burada!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:08
Su kesintisi 10 Aralık Salı! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı burada!

İstanbul'daki su kesintisi programı vatandaşlar tarafından güncel olarak merak ediliyor. Susuz kalma ihtimaline karşılık önlemlerini almak isteyenler hangi ilçe ve semtte su kesintisi olacağını araştırıyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan planlı su kesintisi programına göre bazı ilçe ve semtlere 10 Aralık Salı günü su verilmeyecek. Haberimizin içeriğinden 10 Aralık Salı İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.

10 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Altıntepsi Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-10 09:28:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-10 09:04:22.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-12-10 08:23:22.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Su kesintisi 10 Aralık Salı! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı burada!
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