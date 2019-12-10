Su kesintisi 10 Aralık Salı! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı burada!

İstanbul'daki su kesintisi programı vatandaşlar tarafından güncel olarak merak ediliyor. Susuz kalma ihtimaline karşılık önlemlerini almak isteyenler hangi ilçe ve semtte su kesintisi olacağını araştırıyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan planlı su kesintisi programına göre bazı ilçe ve semtlere 10 Aralık Salı günü su verilmeyecek. Haberimizin içeriğinden 10 Aralık Salı İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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Bayrampaşa
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Etkilenen Mahalleler
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Altıntepsi Mah
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Açıklama
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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2019-12-10 09:28:02.0
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Bitiş Tarihi
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Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Silivri
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah
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Açıklama
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:
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-12-10 09:04:22.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Çatalca
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Etkilenen Mahalleler
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:
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İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
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Açıklama
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:
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-12-10 08:23:22.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.