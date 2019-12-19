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? 19 Aralık İSKİ saatleri!

? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Aralık programını duyurdu. Haftanın dördüncü gününde susuz kalan vatandaşlar ilgili kurumun sitesinde kesinti programına bakıyor. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve saatleri belli oldu. Kurumun resmi sitesinde Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar’da kesintiler yaşanacağı duyuruldu. Peki 19 Aralık sular ne zaman gelecek? İşte, saatleri!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:25
Sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde yaşanan su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Susuz kalana vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kurumun resmi sitesinde kesinti programına bakıyor. Bu bağlamda '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Aralık İstanbul su kesintisi programını duyurdu. Peki 19 Aralık sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 ARALIK

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 09:43:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah,Rumeli Feneri Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 09:57:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 09:40:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!
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