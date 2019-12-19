Sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri!

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde yaşanan su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Susuz kalana vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kurumun resmi sitesinde kesinti programına bakıyor. Bu bağlamda '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Aralık İstanbul su kesintisi programını duyurdu. Peki 19 Aralık sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı!
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 ARALIK
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göktürk Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-19 09:43:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah,Rumeli Feneri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-19 09:57:40.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-19 09:40:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.