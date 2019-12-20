Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Aralık İstanbul su kesintisi programı belli oldu!

Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren kesintilerin saatlerini araştırıyor. Bugün İstanbul Sarıyer'de yaşanan su kesintisinin başlangıç ve bitiş saati belli oldu. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel kesinti programını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 20 ARALIK İSKİ DUYURDU!

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 08:32:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.