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? 20 Aralık programı belli oldu!

Ülkemizde yaşanan su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 20 Aralık su kesintisi programını duyurdu. Buna göre ‘’ ?’’ sorusunun yanıtı belli oldu. Sarıyer’de yaşanan kesintilerin bitiş saati İSKİ’nin resmi sitesinde duyuruldu. Peki sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İSKİ programı sizlerle…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:35
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Aralık İstanbul su kesintisi programı belli oldu!

Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren kesintilerin saatlerini araştırıyor. Bugün İstanbul Sarıyer'de yaşanan su kesintisinin başlangıç ve bitiş saati belli oldu. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel kesinti programını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 20 ARALIK İSKİ DUYURDU!

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-20 08:32:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Aralık İstanbul su kesintisi programı belli oldu!
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