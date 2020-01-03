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? 3 Ocak 2020 İSKİ !

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak yayınlanan planlı su kesintileri merak ediliyor. Vatandaşlar günlük rutin işlerinin aksamaması adına kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan su kesintilerini araştırıyorlar. Kendi ilçelerinde suların ne zaman geleceğini merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdılar. Peki; ? 3 Ocak 2020 İSKİ planlı su kesinti programı!

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:16
Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak 2020 İSKİ su kesintisi!

Güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. Bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 3 Ocak 2020 İSKİ planlı su kesintisi programı!

3 OCAK SU KESİNTİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2020-01-03 09:48:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Başıbüyük Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2020-01-03 10:04:33.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak 2020 İSKİ su kesintisi!
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