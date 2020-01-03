Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak 2020 İSKİ su kesintisi!

Güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. Bu bağlamda; sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 3 Ocak 2020 İSKİ planlı su kesintisi programı!

3 OCAK SU KESİNTİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-03 09:48:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-03 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.