Sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı 9 Ocak 2020

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik gibi ilçelerde yaşanan kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı 9 Ocak!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 OCAK

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-09 09:39:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-09 08:59:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Pendik,Kurtköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-09 01:09:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.