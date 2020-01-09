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? planlı programı 9 Ocak 2020

Su ve Kanalizasyon İdaresi () 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbullu vatandaşlar planlı kesintileri merak ediyor. Buna göre ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sabah saatlerinde itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar hem ALO 185’ten hem de haberimizde güncel kesintilere bakabilir. Peki sular ne zaman gelecek? Haberimizde, İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:56
Sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı 9 Ocak 2020

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak su kesintisi programını duyurdu. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik gibi ilçelerde yaşanan kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi programı 9 Ocak!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 OCAK

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-09 09:39:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-09 08:59:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Pendik,Kurtköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-09 01:09:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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