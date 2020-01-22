İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da 15 saatlik su kesintisi!

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 21 Ocak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre Bulgurlu Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Ocak 2020 Salı günü 10.00 ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü 01.00 saatleri arasında 15 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? 21 Ocak İSKİ su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

Bulgurlu Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Ocak 2020 Salı günü 10.00 ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü 01.00 saatleri arasında 15 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Tarih: 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba

Üsküdar İlçesi:

Bulgurlu, Kuleli, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Güzeltepe, Cumhuriyet, Bahçelievler, Küçüksu, Kandilli, Ferah, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye ve Küçükçamlıca Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi:

Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazım Karabekir, İnkılap, Elmalıkent, Esenevler, Armağanevler, Site, Saray, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent ve Yenişehir Mahalleleri.

Beykoz İlçesi:

Yenimahalle

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah] Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:10:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:41:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:53:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:36:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:45:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.