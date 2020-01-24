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? 24 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. İSKİ’nin bugünkü yayınlanan programında Başakşehir, Beşiktaş ve Esenyurt gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki 24 Ocak 2020 Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, programı!

Giriş Tarihi: 24.1.2020 10:47 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İSKİ su kesintisi programı güncel olarak yayınlandı. Her gün güncel olarak belli olan kesinti programı başlangıç ve bitiş saatleri değişiyor. Hal böyle olunca '' 24 Ocak Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Kartal, Sarıyer, Beşiktaş gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki İSKİ İstanbul su kesintisi planlı programı! 24 Ocak Sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 02:07:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Nisbetiye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 10:18:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 09:59:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 10:11:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 10:20:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 22:04:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 08:43:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 09:29:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-24 10:01:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-23 23:29:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
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