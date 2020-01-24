Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İSKİ su kesintisi programı güncel olarak yayınlandı. Her gün güncel olarak belli olan kesinti programı başlangıç ve bitiş saatleri değişiyor. Hal böyle olunca '' 24 Ocak Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki Kartal, Sarıyer, Beşiktaş gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bazı su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek. Peki İSKİ İstanbul su kesintisi planlı programı! 24 Ocak Sular ne zaman gelecek?
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güvercintepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 02:07:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nisbetiye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 10:18:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mah,Pınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 09:59:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 10:11:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 10:20:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükbakkalköy Mah
|Açıklama
|:
|Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 22:04:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ayazağa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 08:43:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 09:29:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tatlısu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-24 10:01:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-23 23:29:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.