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İSKİ duyurdu: 13 Şubat ? İstanbul programı!

İstanbul'da belli mahallelerde bugün yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 13 Şubat İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 13 Şubat 2020 Perşembe günü Ataşehir, Büyükçekmece, Bağcılar gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? 13 Şubat İSKİ su kesintisi arıza ve planlı program!

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:49 ABONE OL
İSKİ duyurdu: 13 Şubat sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

İstanbullu vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. 13 Şubat Perşembe günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazılarının akşam saatlerine kadar süreceğinin bilgisini verdi. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 13 Şubat 2020 İSKİ su kesintisi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 ŞUBAT

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 02:34:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:46:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:06:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:02:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-12 20:23:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:58:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:07:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:27:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:35:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:00:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 08:45:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ duyurdu: 13 Şubat sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!
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