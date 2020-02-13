İSKİ duyurdu: 13 Şubat sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

İstanbullu vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. 13 Şubat Perşembe günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazılarının akşam saatlerine kadar süreceğinin bilgisini verdi. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 13 Şubat 2020 İSKİ su kesintisi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 ŞUBAT

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 02:34:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:46:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:06:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:02:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-12 20:23:30.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:58:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:07:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:27:41.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:35:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:00:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 08:45:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.