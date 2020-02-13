İSKİ duyurdu: 13 Şubat sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi programı!

İstanbullu vatandaşlar sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. Musluklarından su akmadığını gören vatandaşlar güncel kesinti programını merak etmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. 13 Şubat Perşembe günü yaşanacak olan su kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İSKİ planlı kesintileri resmi sitesinden duyururken kesintilerin bazılarının akşam saatlerine kadar süreceğinin bilgisini verdi. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 13 Şubat 2020 İSKİ su kesintisi!
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 ŞUBAT
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçerenköy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 02:34:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 09:46:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Demırkapı Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:06:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşsuyu Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:02:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-12 20:23:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 09:58:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:07:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:27:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:35:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Gazi Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 10:00:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Sultan Mehmet Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-13 08:45:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.