İstanbul su kesintisi programı! 16 Şubat Pazar Sular ne zaman gelecek?

Ülkemizde yaşanan su kesintisi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar arama motorlarında su kesintisi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak planlı su kesintisi programını duyurdu. Buna göre; 16 Şubat Pazar sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi programı!

16 ŞUBAT PAZAR SU KESİNTİSİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-16 07:15:17.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-16 10:05:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Açıklama : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-16 05:59:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.