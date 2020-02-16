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İstanbul programı! 16 Şubat Pazar ?

16 Şubat İstanbul planlı programı İSKİ’nin resmi sitesi üzerinden duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Şubat Pazar gününe ilişkin İstanbul’un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren “?” araştırması yapan vatandaşlar için haberimizin içeriğinden İstanbul planlı su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:00 ABONE OL
İstanbul su kesintisi programı! 16 Şubat Pazar Sular ne zaman gelecek?

Ülkemizde yaşanan su kesintisi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar arama motorlarında su kesintisi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak planlı su kesintisi programını duyurdu. Buna göre; 16 Şubat Pazar sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi programı!

16 ŞUBAT PAZAR SU KESİNTİSİ PROGRAMI!

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-16 07:15:17.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-16 10:05:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama

:

500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-16 05:59:28.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul su kesintisi programı! 16 Şubat Pazar Sular ne zaman gelecek?
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