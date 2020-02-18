İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Salı Kağıthane ve Sarıyer’de 1 gün sürecek İSKİ su kesintisi

İstanbul'da saat sabah 10:00 itibarıyla planlı su kesintisinin yaşandığı Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kağıthane ve Sarıyer'deki uzun süreli kesintisinin yanı sıra Ataşehir, Büyükçekmece, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Maltepe, Çekmeköy, Üsküdar ilçelerinde de kesinti söz konusu. İşte İstanbul'da su kesintisinin yaşandığı iller ve planlı kesinti programına ilişkin detaylar…

İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah,Fetih Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:58:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:05:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:43:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:27:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Çeliktepe Mah,Yeşilce Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Gültepe Mah,Telsizler Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:33:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:48:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah,Poligon Mah,Rumeli Feneri Mah,Reşitpaşa Mah,Kireçburnu Mah,Kumköy Mah,Pınar Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Uskumruköy Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Emirgan Mah,Demirciköy Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Büyükdere Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Kemer Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah,Kısırkaya Mah,Garipçe Mah,Ferahevler Mah,Huzur Mah,Gümüşdere Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:43:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:10:40.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Küçüksu Mah,Bahçelievler Mah,Kandilli Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:36:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.