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İstanbul’da ? 18 Şubat Salı Kağıthane ve Sarıyer’de 1 gün sürecek

İstanbul’da son dönemde yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. resmi internet sitesi üzerinden her gün su kesintisinin söz konusu olacağı ilçeler paylaşılırken 18 Şubat Salı gününe ilişkin yapılan açıklamada Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde zorunlu bakım onarım çalışmaları kapsamında birçok mahallede yaşanacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, “İstanbul’da ?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre Kağıthane ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:34 ABONE OL
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Salı Kağıthane ve Sarıyer’de 1 gün sürecek İSKİ su kesintisi

İstanbul'da saat sabah 10:00 itibarıyla planlı su kesintisinin yaşandığı Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kağıthane ve Sarıyer'deki uzun süreli kesintisinin yanı sıra Ataşehir, Büyükçekmece, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Maltepe, Çekmeköy, Üsküdar ilçelerinde de kesinti söz konusu. İşte İstanbul'da su kesintisinin yaşandığı iller ve planlı kesinti programına ilişkin detaylar…

İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah,Fetih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:58:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:05:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:43:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah
Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:27:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Çeliktepe Mah,Yeşilce Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah
Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Gültepe Mah,Telsizler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:33:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:48:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah,Poligon Mah,Rumeli Feneri Mah,Reşitpaşa Mah,Kireçburnu Mah,Kumköy Mah,Pınar Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Uskumruköy Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Emirgan Mah,Demirciköy Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Büyükdere Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Kemer Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah,Kısırkaya Mah,Garipçe Mah,Ferahevler Mah,Huzur Mah,Gümüşdere Mah
Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:43:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 11:10:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Küçüksu Mah,Bahçelievler Mah,Kandilli Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-18 13:36:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Salı Kağıthane ve Sarıyer’de 1 gün sürecek İSKİ su kesintisi
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