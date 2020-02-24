Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Su Kesintisi Haberleri > Su kesintisi programı 24 Şubat! İSKİ İstanbul planlı su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

programı 24 Şubat! İSKİ İstanbul planlı su kesintisi! ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün İstanbul’un Maltepe, Sultangazi, Üsküdar gibi ilçelerine belli bir zaman zarfı içerisinde su verilmeyecek. günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğinden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Düzenli olarak arama motorlarında “?” araştırması yapanlar için haberimizin içerisinden 24 Şubat İSKİ İstanbul su kesinti programına ulaşabilirsiniz. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:22 ABONE OL
Su kesintisi programı 24 Şubat! İSKİ İstanbul planlı su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Vatandaşların düzenli olarak araştırdığı konular arasında su kesinti programı yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Su kesintisi önemli bir durum olduğundan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 24 Şubat İSKİ İstanbul su kesinti programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 ŞUBAT 2020

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Gülsuyu Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:54:37.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:39:05.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Çengelköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-24 09:11:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Su kesintisi programı 24 Şubat! İSKİ İstanbul planlı su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN