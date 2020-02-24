Su kesintisi programı 24 Şubat! İSKİ İstanbul planlı su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Vatandaşların düzenli olarak araştırdığı konular arasında su kesinti programı yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden planlı su kesinti programını duyurdu. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Su kesintisi önemli bir durum olduğundan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 24 Şubat İSKİ İstanbul su kesinti programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 ŞUBAT 2020

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:54:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:39:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:11:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.