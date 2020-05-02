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? İSKİ 2 Mayıs İstanbul arıza programı

İSKİ, 2 Mayıs programı güncel olarak resmi sitesinden duyurdu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanıyor. Öte yandan su dağıtımı görevi üstlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Günlük yaşanan kesintiler hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 12:42 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? Ülkemizde yaşanan su kesintileri günlük hayatı olumsuz etkilediği gibi işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden arıza kesinti programını duyurdu. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; arıza kesinti programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs İSKİ su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.05.2020 12:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.05.2020 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.05.2020 12:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yeşiltepe Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.05.2020 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.05.2020 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı
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