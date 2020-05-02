Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? Ülkemizde yaşanan su kesintileri günlük hayatı olumsuz etkilediği gibi işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden arıza kesinti programını duyurdu. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; arıza kesinti programında hangi ilçeler yer alıyor? Sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs İSKİ su kesintisi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.05.2020 12:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.05.2020 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.05.2020 12:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yeşiltepe Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.05.2020 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.