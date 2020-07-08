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İSKİ 8 Temmuz 2020: İstanbul'da ?

İstanbul'da 8 Temmuz yaşanacak olan listesi İSKİ resmi sitesinden açıklandı. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak duyuruluyor. Peki, İstanbul'da ? İşte, 8 Temmuz İSKİ listesi...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 11:33 ABONE OL
İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Temmuz 2020: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 8 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimaroba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 08:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 08.07.2020 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Temmuz 2020: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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