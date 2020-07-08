İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Temmuz 2020: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, resmi sitesi üzerinden 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün için yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep olmaya devam ediyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su sağlanamayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 8 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimaroba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 08:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 08.07.2020 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.