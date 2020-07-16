Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

Günlük hayatta yaşanan su kesintileri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2020 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.