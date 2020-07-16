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? 16 Temmuz arıza listesi

Güncel su kesintisi programı tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 16 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz arıza programı listesine göre su verilemeyecek ilçeler listesi…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:36 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

Günlük hayatta yaşanan su kesintileri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2020 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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