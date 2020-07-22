Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan su kesintisi sebebiyle günlük işler de aksıyor. Bundan dolayı vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 22 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

İSKİ DUYURDU! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.07.2020 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.07.2020 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Koza Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.07.2020 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.07.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Küçüksu Mah,Çengelköy Mah,Sultantepe Mah,Güzeltepe Mah,Beylerbeyi Mah,Kuzguncuk Mah,Kandilli Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 22.07.2020 01:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.