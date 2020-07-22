Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan su kesintisi sebebiyle günlük işler de aksıyor. Bundan dolayı vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 22 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…
İSKİ DUYURDU! SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Taşoluk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 08:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Koza Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah,Küçüksu Mah,Çengelköy Mah,Sultantepe Mah,Güzeltepe Mah,Beylerbeyi Mah,Kuzguncuk Mah,Kandilli Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 01:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balibey Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.07.2020 09:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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