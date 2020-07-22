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? İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken kesinti listesi merak ediliyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 22 Temmuz Çarşamba İstanbul için planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:26 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü için İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan su kesintisi sebebiyle günlük işler de aksıyor. Bundan dolayı vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 22 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

İSKİ DUYURDU! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2020 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2020 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2020 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2020 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Küçüksu Mah,Çengelköy Mah,Sultantepe Mah,Güzeltepe Mah,Beylerbeyi Mah,Kuzguncuk Mah,Kandilli Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.07.2020 01:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2020 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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