Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı- 28 Temmuz

Günlük hayatımızda yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. İSKİ 28 Temmuz Salı günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2020 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Soğütlüçeşme Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.