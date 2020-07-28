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? İstanbul su kesintisi arıza listesi programı- 28 Temmuz

Güncel su kesintisi listesi belli oldu. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. İSKİ resmi sitesi üzerinden 28 Temmuz programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 28 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:25 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı- 28 Temmuz

Günlük hayatımızda yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. İSKİ 28 Temmuz Salı günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Soğütlüçeşme Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2020 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı- 28 Temmuz
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