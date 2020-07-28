Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı- 28 Temmuz

Günlük hayatımızda yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. İSKİ 28 Temmuz Salı günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 08:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 10:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğütlüçeşme Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 10:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|75Yıl Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 10:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçelievler Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.07.2020 11:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.