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? 19 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!

Ülkemizde ve dünyada yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. İSKİ 19 Ekim 2020 Pazartesi günü için İstanbul su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim arıza listesi programı listesi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:13 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:13 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ resmi sitesi üzerinden 19 Ekim İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 19 Ekim İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2020 16:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Ferah Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş'ın Bakım Onarım Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 12:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi : 19.10.2020 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!
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