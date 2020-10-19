Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!

İSKİ resmi sitesi üzerinden 19 Ekim İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 19 Ekim İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2020 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.10.2020 16:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.