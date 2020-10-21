Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklanıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 07:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 07:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Altınşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 12:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 07:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ağaçlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 13:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 07:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mareşal Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 13:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.10.2020 12:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.