Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklanıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2020 12:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Ağaçlı Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 13:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2020 13:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.