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? 21 Ekim arıza listesi

resmi sitesi üzerinden 21 Ekim Çarşamba günü için İstanbul'da planlı su kesinti programı belli oldu. Gün içinde yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına neden olduğundan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi planlı su kesinti programını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyorlar. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Peki ? İşte, 21 Ekim 2020 İSKİ arıza programı

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:37 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. İSKİ tarafından İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesinde güncel olarak açıklanıyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Güneşli Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah,Demırkapı Mah,Göztepe Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2020 12:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Ağaçlı Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.10.2020 13:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Gençosman Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Mahmutbey Terfı Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.10.2020 07:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2020 13:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Abdurrahman Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2020 12:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Ekim İstanbul su kesintisi arıza listesi
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