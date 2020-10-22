Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı belli oldu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 22 Ekim 2020 Perşembe İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.10.2020 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 22.10.2020 14:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.10.2020 11:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Fevziçakmak Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Dolayoba Terfi Merkezinde 500Mm İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.10.2020 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kireçburnu Mah,Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Hacıosman Terfı Merkezınde Pompa Çıkış Borularında Arıza Meydana Gelmiştir. Başlama Tarihi : 22.10.2020 12:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 22.10.2020 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.10.2020 14:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.