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? 22 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 22 Ekim İstanbul su kesinti programını güncel olarak duyurdu. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim 2020 arıza programı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:19 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı belli oldu. Yayınlanan kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 22 Ekim 2020 Perşembe İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2020 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.10.2020 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2020 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Dolayoba Terfi Merkezinde 500Mm İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2020 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kireçburnu Mah,Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Hacıosman Terfı Merkezınde Pompa Çıkış Borularında Arıza Meydana Gelmiştir.
Başlama Tarihi : 22.10.2020 12:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 22.10.2020 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2020 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 22 Ekim İstanbul su kesintisi arıza programı
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