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su kesintisi listesi: 23 Ekim 2020 Cuma ?

, 23 Ekim programını resmi sitesinden duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden arıza kesinti programında kesintinin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alıyor. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim 2020 İSKİ su kesintisi programı listesi programı

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:41 ABONE OL
İSKİ su kesintisi listesi: 23 Ekim 2020 Cuma Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 23 Ekim Cuma günü için İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 23 Ekim İSKİ su kesintisi arıza programı listesine ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Akbaba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.10.2020 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.10.2020 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 23.10.2020 12:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi listesi: 23 Ekim 2020 Cuma Sular ne zaman gelecek?
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