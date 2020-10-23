İSKİ su kesintisi listesi: 23 Ekim 2020 Cuma Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 23 Ekim Cuma günü için İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 23 Ekim İSKİ su kesintisi arıza programı listesine ulaşabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Akbaba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2020 12:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2020 12:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.