Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

duyurdu: ? 23 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

planlı kesinti programını duyururken, 23 Aralık İstanbul su kesintisi listesini de paylaştı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ'den yapılan açıklama ile vatandaşlar İstanbul'da su kesintisinin nerelerde yaşanacağını, hangi saatler arasında olacağını ve ne zaman sona ereceğini öğreniyor. Peki ? 23 Aralık 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi programı listesi…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:28 ABONE OL
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyuran İSKİ bugün belirli saat aralığında bazı ilçelere su verilmeyeceği bilgisini verdi. Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi programı arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Cami Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 23.12.2020 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA