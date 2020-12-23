İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyuran İSKİ bugün belirli saat aralığında bazı ilçelere su verilmeyeceği bilgisini verdi. Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi programı arıza listesi
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah,Cami Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2020 13:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.