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? 30 Aralık 2020 arıza listesi

su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Aralık 2020 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 30 Aralık 2020 Çarşamba günü bazı bölgelere su verilemeyecektir. Peki ? İSKİ 30 Aralık 2020 arıza listesi

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:58 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Aralık 2020 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Günlük planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 20:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Poyraz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.12.2020 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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