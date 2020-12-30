İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Aralık 2020 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Günlük planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2020 20:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.