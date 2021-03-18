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Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:57

? 18 Mart 2021 arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

18 Mart 2021 İstanbul su kesinti programını duyurdu. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple belli ilçelere su verilemezken güncel kesinti listesi merak ediliyor. ? İşte, 18 Mart 2021 Perşembe listesi programı

İSKİ 18 Mart 2021 Perşembe gününe ait su kesintisi arıza kesinti programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına ulaşmaya çalışıyor. Günlük su kesintisi sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilemiyor. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından 18 Mart İstanbul su kesintisi programı listesi paylaşıldı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.03.2021 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.03.2021 16:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.03.2021 16:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.03.2021 17:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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