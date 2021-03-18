Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ 18 Mart 2021 Perşembe gününe ait su kesintisi arıza kesinti programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına ulaşmaya çalışıyor. Günlük su kesintisi sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilemiyor. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından 18 Mart İstanbul su kesintisi programı listesi paylaşıldı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.03.2021 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.03.2021 16:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.03.2021 16:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.