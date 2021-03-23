Sular ne zaman gelecek? İSKİ ile 23 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. İşte 23 Mart 2021 Salı İSKİ su kesintisi listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.03.2021 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.