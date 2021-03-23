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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:33

? ile 23 Mart 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ ile 23 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından günlük olarak yayınlanan planlı su kesintileri merak ediliyor. Kendi ilçelerinde suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar, sorusuna yanıt arıyor. Günlük rutin işlerinin aksamaması adına kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan su kesintileri araştırılıyor. İşte 23 Mart 2021 İstanbul arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de su kesintisi programı oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. İşte 23 Mart 2021 Salı İSKİ su kesintisi listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ ile 23 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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