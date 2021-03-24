Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 Mart 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.