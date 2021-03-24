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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:03

? 24 Mart 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 24 Mart 2021 Çarşamba su kesinti programını yayınlandı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 24 Mart 2021 İSKİ arıza programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 Mart 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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