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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:33

? 25 Mart 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

() 25 Mart 2021 programını güncel olarak yayınladı. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Buna göre; ? İşte, İSKİ 25 Mart Çarşamba 2021 günü suların kesileceği bölgeler ve saatler bilgisi

İSKİ, 25 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programı güncel olarak açıkladı. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Altıntepsi Mah,Muratpaşa Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.03.2021 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2021 23:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Gençosman Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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