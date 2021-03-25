Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ, 25 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar internet üzerinden sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programı güncel olarak açıkladı. Gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Altıntepsi Mah,Muratpaşa Mah,Orta Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.03.2021 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.03.2021 23:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Gençosman Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.