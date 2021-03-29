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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:30

? 29 Mart arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 29 Mart Pazartesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () programını araştırmaya başladı. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. 29 Mart 2021 bazı bölgelere su verilemeyecektir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 9 Şubat 2021 Salı su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 29 Mart 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 08:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi
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