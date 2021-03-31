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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:20

? 31 Mart İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi

listesini güncel olarak duyurdu. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. İlçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Buna göre ? İşte 31 Mart 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 31 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyurulurken sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte 31 Mart 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 700 Mm Çb Isale Hattı Bağlantı Çalışması Sebebı Ile Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi : 31.03.2021 08:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi
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