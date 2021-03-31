Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 31 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyurulurken sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte 31 Mart 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU