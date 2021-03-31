Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Mart İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 31 Mart 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyurulurken sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte 31 Mart 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi!
|Arıza Kesinti
|İlçe
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|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
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|Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Bağlarbaşı Mah
|Arıza Sebebi
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|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|700 Mm Çb Isale Hattı Bağlantı Çalışması Sebebı Ile Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.03.2021 08:52
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.