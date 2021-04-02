İSKİ, 2 Nisan 2021 Cuma gününe ait İstanbul su kesintisi arıza programı belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Buna göre sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?