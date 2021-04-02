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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:31

Sular ne zaman gelecek? 2 Nisan 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 2 Nisan su kesintisi programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Buna göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Buna göre sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Nisan 2021 arıza listesi programı!

İSKİ, 2 Nisan 2021 Cuma gününe ait İstanbul su kesintisi arıza programı belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Buna göre sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 02.04.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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