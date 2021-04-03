Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı!

İSKİ su kesintisi listesini güncel olarak duyurdu. İlçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Buna göre sular ne zaman gelecek? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Cihangir Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.