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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:43

? 3 Nisan arıza programı!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı!

3 Nisan 2021 su kesintisi programını duyurdu. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyurulurken sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar güncel arıza programına bakıyor. İşte 3 Nisan 2021 arıza listesi!

İSKİ su kesintisi listesini güncel olarak duyurdu. İlçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Buna göre sular ne zaman gelecek? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Cihangir Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.04.2021 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Nisan İstanbul su kesintisi arıza programı!
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