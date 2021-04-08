Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de İSKİ su kesintisi programı oluyor. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. İşte 8 Nisan 2021 İSKİ planlı su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU