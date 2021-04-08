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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:32

? 8 Nisan 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

() tarafından günlük olarak yayınlanan planlı su kesintileri merak ediliyor. Vatandaşlar günlük rutin işlerinin aksamaması adına kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan su kesintilerini araştırıyorlar. Kendi ilçelerinde suların ne zaman geleceğini merak edenler sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ 8 Nisan 2021 arıza listesi

Sabah saatlerinden itibaren güncel olarak araştırılan konulardan bir tanesi de İSKİ su kesintisi programı oluyor. Günlük rutin işlerin aksamaması adına araştırma yapanlar önceden önlemlerini alıp planlı hareket etmek istiyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak yayınlanan programı takip edenler sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken kendi ilçelerindeki su kesintisi ile ilgili bilgilere sahip oluyorlar. İşte 8 Nisan 2021 İSKİ planlı su kesintisi programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.04.2021 09:14
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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