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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:12

? İSKİ 16 Nisan 2021 arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 16 Nisan 2021 (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Buna göre '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. 16 Nisan 2021 bazı bölgelere su verilemeyecektir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 16 Nisan 2021 su kesinti programını yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İşte 16 Nisan 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.04.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.04.2021 02:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Bedrettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.04.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.04.2021 05:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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