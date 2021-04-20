Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesini güncel olarak duyurdu. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. İlçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Buna göre sular ne zaman gelecek? İşte 20 Nisan 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2021 02:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.