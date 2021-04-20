Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Su Kesintisi Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:53

? 20 Nisan 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

20 Nisan 2021 programını duyurdu. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyurulurken sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar güncel arıza programına bakıyor. İşte 20 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ su kesintisi listesini güncel olarak duyurdu. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. İlçelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. İstanbul'un bazı ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Buna göre sular ne zaman gelecek? İşte 20 Nisan 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 02:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA