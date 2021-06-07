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Giriş Tarihi: 7.6.2021 20:12

? 7 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi

tarafından 7 Haziran 2021 su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Belli aralıklarla musluklarından sular akmayan vatandaşlar sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 7 Haziran 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

tarafından 7 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. ? İSKİ 7 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.06.2021 19:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi
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