Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Haziran İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 7 Haziran 2021 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.06.2021 19:52
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.