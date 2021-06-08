İSKİ, 8 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İdealtepe Mah,Çınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2021 16:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2021 18:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah,Küplüce Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2021 18:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.