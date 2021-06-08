İSKİ, 8 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi