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Giriş Tarihi: 8.6.2021 19:42

? 8 Haziran 2021 İstanbul arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () 8 Haziran programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor. Yayınlanan son kesinti programına göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. ? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi…

, 8 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin İstanbul arıza programını duyurdu. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki ? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2021 16:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2021 18:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah,Küplüce Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.06.2021 18:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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