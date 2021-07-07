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Giriş Tarihi: 7.7.2021 16:25

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Çarşamba gününe ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından İstanbul su kesinti programını yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 7 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. Anlık yaşanan kesintiler günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını sorguluyor. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ 7 TEMMUZ 2021

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 07.07.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şahintepe Bahçeşehir 500 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.07.2021 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 15:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 15:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şeyhli-Tuzla Hattı Üzerinde Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.07.2021 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Cami Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 15:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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