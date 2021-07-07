İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 7 Temmuz 2021 su kesinti listesini duyurdu. Anlık yaşanan kesintiler günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını sorguluyor. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Buna göre; Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Temmuz 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ 7 TEMMUZ 2021

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Firuzköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 07.07.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe Bahçeşehir 500 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 07.07.2021 12:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah,Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 13:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 15:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 15:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şeyhli-Tuzla Hattı Üzerinde Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 07.07.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Cami Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.07.2021 14:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.