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Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:07

Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi! İSKİ 24 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi! İSKİ 24 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı belli oldu. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi ile İSKİ 24 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programı açıklandı. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2021 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2021 14:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2021 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2021 12:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2021 14:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi! İSKİ 24 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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