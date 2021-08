Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi! İSKİ 24 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programı açıklandı. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 14:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.