Güneş patlamasının sonuçları Dünya’yı etkileyecek!

11 Nisan günü gerçekleşen Güneş patlaması sebebiyle oluşan jeomanyetik fırtınanın bugün dünyaya isabet edeceği öne sürülüyor. Bu iddialara göre tüm alt yapı sistemleri çökebilir. Patlama etkisiyle oluşan jeomanyetik fırtına büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor. Bilim insanları gelen bu fırtınanın atmosfere çarpmasıyla bugün ve yarın çeşitli etkilerin gerçekleşeceğini söylüyor. Bu etkilerin içinde mobil şebekeler, radyo ağlar, internet bağlantıları ve elektrikte kesintilerin yaşanabileceği söyleniyor.

Bu patlama Elon Musk'ın uydu internet hizmeti olan Starlink'i de etkileyecek. Dünya'nın manyetik alanında gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle oluşan GS sınıfı jeomanyetik fırtınanın etkisi de tüm ülkelerde farklı boyutlarda hissedilecek.

Saatte 16.13.520 kilometre hızla gelen büyük plazma dalgasının çarpmanın etkisiyle gezegende çeşitli Auroralar oluşturacağı söyleniyor. Ayrıca muhtemelen dünyanın bazı bölgelerinde mobil şebekeler, radyo ağlar, internet bağlantıları ve elektrikte kesintilerin yaşanabileceği belirtiliyor.

SWPC tarafından paylaşılan uyarıda 14 Nisan 2022 için bir Jeomanyetik Fırtına Saati yayınlandı. Ayrıca CME etkilerinin 15 Nisan tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Gökbilimciler dün buna benzer bir durumun yaşandığını belirtti. Dün ateş hattında Merkür değil Dünya olsaydı 3 gün boyunca sürecek etkinin çeşitli felaketlere sebep olabileceğini bu sebeple şanslı olduğumuzu söyledi.