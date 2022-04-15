Dijital teknolojiler yeni iş alanı yaratıyor!

İşgücünü etkisine alan dijital dönüşüm, dünya ekonomilerindeki şirket ve kurumların verimlilik artışı konusunda oldukça önemli bir rol oynuyor. 10 yıla kadar ekonomideki bu artışın yüzde 60'lık kısmını yapay zeka ve dijital teknolojiler sayesinde gerçekleşeceği söyleniyor.

Miuul CEO'su Vahit Keskin e göre Türkiye'nin işgücünde dönüşüm rüzgarını arkasına alabilmesinin yolunun otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerden geçiyor. "World Economic Forum tarafından yapılan araştırma, şirketlerin yüzde 50'sinin iş süreçlerinin otomasyonunu, yüzde 80'den fazlasının ise dijitalleşme adımlarını hızlandıracağını ortaya koyuyor. Dünya genelinde 2025 yılına kadar veri analistleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanlarının ilk sıralarda yer aldığı 97 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. Türkiye'nin işgücünde yetenek dönüşümünün sağlanabilmesi için yeni yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor" diyen Keskin, 2030 yılına kadar Türkiye'nin oldukça değişeceğini belirtiyor.

UZMANLIK ODAKLI YAKLAŞIM SUNUYOR

Keskin, yapay zeka, metaverse, blokzincirin önderlik ettiği veri bilimi ve yazılım teknolojilerinin alanına giren birçok sayıda farklı eğitim programları geliştirdiklerini söylererek "Eğitmen kadromuzla bu zamana kadar 200 binin üzerinde kullanıcıyı geleceğin mesleklerine hazırladık. Eğitim programlarımızı farklı alt başlıklarda çeşitlendirerek uzmanlık odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Örneğin veri analistinin sahip olması gereken temel yetkinlikleri Data Analyst Path, beceri odaklı yetkinlikleri Data Scientist Path, mühendislik uzmanlığını Data Engineer Path programımızda buluşturuyoruz. Yapay zeka mühendisliği, makine öğrenmesi mühendisliği ve blokzincir geliştiriciliği gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle çeşitli kariyer imkanları yaratıyoruz" diye ekledi.