Among Us VR Ne zaman Çıkacak?

Bu yıl VR destekli sürümüyle oyuncu karşısına geçecek olan Among Us, 2021 Kasım ayında bir Trailer ile takipçilerine müjdeyi verdi. Uzun süredir çalışmaları süren Among Us VR, SteamDB tarafından ortaya atılan iddialara göre Kasım ayında oyuncularıyla buluşacak. SteamDB, Steam panelinden veri çeken üçüncü şahıs bir veritabanıdır. Daha önce de birkaç oyunun çıkış tarihini öncesinden duyuran SteamDB, Kasım ayında Among Us VR'ın çıkacağını iddia ediyor.

Nasıl Oynanıyor?

Oyuncu sayısına göre masumlar ve katillerin olduğu oyunda 'There is an imposter Among Us (aramızda bir sahtekar var)' diye başlıyor. Herkesin bildiği vampir-köylü oyununa benzeyen bu oyunda katiller yakaladığı masumları öldürüyor ve toplantılarda masummuş gibi davranıyor. Her tur masumlar katili bulmaya çalışana kadar bir kişiyi eliyor. Masum sayısı azaldıkça katilin kazanma olasılığı artıyor. Katil bulunmazsa oyunu katil kazanıyor.