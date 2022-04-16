Uzaya gidecek Türk seçiliyor!

Son zamanlarda uzay konusundaki çalışmalarını arttıran Türkiye, 2021 Şubat ayında Milli Uzay Programı kapsamında 10 adım belirledi. Bu hedeflerin ilki ise Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılında Ay'a sert iniş yapmak olduğunu belirlemişti.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'nde Türkiye'nin uzay programına dair açıklamalarda bulunan Varank, uzaya gönderilecek kişinin seçilme sürecinin kısa süre içerisinde başlatılacağını duyurdu.

2023 yılında sonuçlanması planlanan hedefte uzaya gönderilecek kişinin özel şartlar altında seçileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. " diyen Varank, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz."

Varank, zaya gidecek kişinin Sağlık bilimleri Üniversitesi tarafından kurulan merkezde özel testlere tabi tutularak belirleneceğini söyledi.