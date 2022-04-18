Twitter’ın yeni güncellemesi açık kapı bırakıyor!

Öncelikli olarak Twitter Blue abonelerinin deneyimine sunulan tweet editleme özelliği, abonelerinin hoşuna gitmedi. Şuana kadar birçok konuda yapmış olduğu yeniliklerle kullanıcılarını memnun eden Twitter, kullanıcı deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak için uğraşıyor. Kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri ise yanlış atılan tweetlerin silinmeden düzenlenemiyor olması. Uzun süredir çalışmaları devam eden Twitter, geçtiğimiz günlerde yeni özelliğinin ilk sinyallerini paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Bu özellik birçok kullanıcıyı mutlu etse de bu konuda tereddüt eden kullanıcı sayısı da bir o kadar fazla. Bazı analistler, tweet geçmişimizin saklanmasının kötü amaçlı kişiler tarafından açık bir kapı olacağını düşünüyor.

Twitter Blue aboelerinden biri olan Jane Manchun Wong, bu özellikle ilgili endişelerini dile getirdi. Düzenlenen tweetlerin dijital bir iz bırakarak geçmiş tweetlerin bir şekilde saklanmasına olanak sağlayacağına inanan Wong, kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ve kötüye kullanılabilecek olduğunu düşünüyor.

Atılan tweetlerdeki küçük yazım hataları gibi basit sorunları hedef alan bu özelliğin bu denli büyük sorun yaratıp yaratamayacağı soru işaretiyken Twitter'dam kısa bir video dışında başka bir açıklama gelmedi. Belki atılan tweetler belirli bir süre sonrasında düzenleme yapılamayacak. Twitter'ın yeni açıklamaları kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Twitter Blue, ücretli aylık aboneliği olan ve Twitter yeniliklerinin ilk olarak bu abonelerin kullanımına sunulduğu özel üyelik. Şuanlık yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma açık olan Twitter Blue, seçtik ve yeni özelliklere erişim sunuyor.