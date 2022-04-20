AirDrop’un rakibi Google Nearby Share büyük bir güncelleme aldı!

Nearby Share, dosyaları bir e-postaya eklemek veya yeni bir cihaza tekrar indirmek için Google Drive'a yüklemek zorunda kalmadan cihazlar arasında taşımanın basit bir yolu olarak ortaya sunuldu. Google I/O toplantısından önce birkaç kullanıcı yakınlardaki kullanıcılara yapılan paylaşımı daha da kolaylaştıran bir güncelleme olduğunu farketti.

"Çünkü bilgisayarınıza fotoğraf göndermek bu kadar zor olmamalı"

"Kendi Kendine Paylaşım" modu gibi gelen yeni özellikle tek bir dokunuşla kendi cihazlarınız arasında dosya göndermenize izin veren bir güncelleme de geldi. Telefon bilgisayar ya da tablet gibi cihazlar arasında hızlı gönderim sağlayan bu güncelleme aylardır ortaya atılan iddiaların gerçek olduğunu gösteriyor. Herhangi bir güncelleme duyurusu yapmayan Google'nın yaptığı değişikliği bazı kullanıcılar keşfetti.