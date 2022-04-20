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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:31 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:36

Valorant’a gelecek Türk ajanın görüntüsü belli oldu!

Valorant’a gelecek Türk ajanın görüntüsü belli oldu!

Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan FPS türü savaş oyunu Valorant, uzun süredir beklenen Türk ajanının görüntüsünü paylaştı.

2020 yılından bu yana sevilerek oynanan ve popülerliği gittikçe artan çok oyunculu FPS oyunu Valorant, yeni ajanıyla Türk takipçilerinin beğenisini aldı. Oyunda Uzak Doğu, Güney Amerika, Japonya gibi birçok farklı ülke ve bölgeden karakter bulunuyor. Uzun zamandır ortaya atılan iddialar doğrultusunda Riot Games tarafından da doğrulanan Türk ajanın da oyuna dahil olacağı öğrenildi.

Riot Games tarafından doğrulanan ajanın isminin Fade olduğu öğrenilmişti. Son olarak Fade'nin görüntüsü de paylaşıldı. 24 Nisan'da kullanıcılarla buluşacak Fade'nin görüntüsü bu şekilde:

Türk ajan oyundaki 20. Ajan olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Öncesinde paylaşılan fotoğrafın içinde elleri kınalı, türk kahvesi, lokum ve nazar boncuğu vardı.

Ajanın görünüşü birçok oyuncu tarafından modern bulunurken bir o kadar oyuncu tarafından da Türk'e benzetilmedi. Gerek isim gerek görüntü bakımından Türk'e benzetilmeyen ajanın yetenekleri ve özellikleri 24 Nisan'da ortaya çıkacak.

Ajanın fesli ve bıyıklı olmaması oyuncuları sevindirirken kadın bir karakter olması ise Türk kadının gücünü temsil edecektir.

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Valorant’a gelecek Türk ajanın görüntüsü belli oldu!
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