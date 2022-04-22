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Giriş Tarihi: 22.4.2022 10:07

Spotify, yeni özelliğini duyurdu: YouTube’a rakip olacak!

Spotify, yeni özelliğini duyurdu: YouTube’a rakip olacak!

Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme getirdi. Podcast izleme imkânı tanıyacak güncelleme bazı ülkelerde kullanıcı deneyimine sunuldu.

Son zamanlarda diğer sosyal platformlar yaptıkları yeniliklerle popülerliğini ve kullanıcı sayısını arttırsa da Spotify, uzun zamandır büyük bir güncelleme yapmadı. Buna rağmen dünyanın en büyük müzik platformları arasında yerini koruyan bu uygulama yapacağı büyük yeniliği takipçilerine duyurdu.

Uygulama için büyük önem taşıyan podcast'ler, bir konu hakkındaki sohbetleri dinlememize olanak tanıyor. Ancak uygulama artık kullanıcıların dinlemekle kalmasını istemiyor. Yeni güncellemesiyle gelecek olan 'Video Podcast' özelliği birçok ülkede kullanıcı deneyimine sunuldu.

ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar bu özellikten yararlanmaya başladı. Bu bölgelerdeki içerik üreticileri Anchor yoluyla video podcast yükleyebilecek.

Anchor: 2019 yılı itibarıyla kullanıcıların podcast kaydedip düzenlemesine imkân tanıyan bir özellik.

Yeni özelliği ile YouTube'u kızdıracağı belli olan Spotify, PodCast'lerin dinleyicileri ile olan bağın 'Video Podcast' özelliği ile güçleneceğine inanıyor.

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Spotify, yeni özelliğini duyurdu: YouTube’a rakip olacak!
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