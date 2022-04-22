Spotify, yeni özelliğini duyurdu: YouTube’a rakip olacak!

Son zamanlarda diğer sosyal platformlar yaptıkları yeniliklerle popülerliğini ve kullanıcı sayısını arttırsa da Spotify, uzun zamandır büyük bir güncelleme yapmadı. Buna rağmen dünyanın en büyük müzik platformları arasında yerini koruyan bu uygulama yapacağı büyük yeniliği takipçilerine duyurdu.