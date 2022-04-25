Google’ın akıllı saatinden görüntüler sızdırıldı!

Yıllardır sevenleri tarafından merakla beklenen Google'ın ilk akıllı saati, kısa bir süre içerisinde teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Wear OS destekli bir akıllı saat piyasaya sürecek olan Google, akıllı saati için 'Pixel Watch' ismini kullanacak.
Pixel Watch, Google'ın ilk akıllı saati olacağı için büyük bir heyecanla beklenirken bu saate ait olduğu düşünülen görüntüler ortaya çıktı.
Android Central'a gönderilen fotoğraflarda bir ABD'de bir restoranda bulunduğu iddia edilen Pixel Watch prototipi olduğu iddia edilen bir cihaz yer alıyor. Fotoğraflara bakıldığında cihazın üzerinde bulunan düğme, Wear OS 3 UI maketleri ile örtüşüyor. Bu düğme Apple'ın akıllı saatlerinde olduğu gibi uygulama arası geçişlerde ya da uygulamalardan çıkma konusunda iş göreceğe beziyor.
Cihazın altında mikrofon ve altimetre (yükseklikölçer)'in olduğu düşünülen delik var. Buna ek olarak kalp atış hızı ve diğer sağlık işlevlerinin olabileceği düşünülen bu saatte aynı Apple Watch'lardaki Digital Crown (ana ekran düğmesi) gibi bir aracın da olduğu gözüküyor.
Henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmese de tasarımın bu fotoğraflardan farklı olacağı pek olası değil.