Google’ın akıllı saatinden görüntüler sızdırıldı!

Cihazın altında mikrofon ve altimetre (yükseklikölçer)'in olduğu düşünülen delik var. Buna ek olarak kalp atış hızı ve diğer sağlık işlevlerinin olabileceği düşünülen bu saatte aynı Apple Watch'lardaki Digital Crown (ana ekran düğmesi) gibi bir aracın da olduğu gözüküyor.

Henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmese de tasarımın bu fotoğraflardan farklı olacağı pek olası değil.