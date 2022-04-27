En yuvarlak iPhone modeli geliyor: Pro’lardaki ilk rengi olacak!

Birkaç gün öncesine kadar ortaya atılan iPhone 14 modelinin olduğu iddia edilen fotoğrafları ile çentiğin ortadan kalktığını, kamera konusunda da değişikliklerin olduğunu görmüştük. Apple'ın yaptığı yeniliklerle şuana kadarki en 'yuvarlak' telefonu olacak iPhone 14'ün fiyatları ise merak konusu.

iPhone Pro'larda daha önce yoktu!

Apple, iPhone 14 Pro modelinde köşeler ve kameralarında farklı bir tasarıma gidecek. Mevcut pro modellerinden farklı olarak daha yuvarlak bir tasarımı olacak. Standart iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasında büyük bir fark olmasını isteyen Apple, çentik, işlemci ve kamera ile bu iki telefon arasında büyük değişiklikler sunacak.

Buna ek olarak iddiaların en büyüğü ise, iPhone daha önce kullanmış olduğu rengi yeni serisinde de kullanacağı yönünde. Daha önce hiçbir iPhone Pro modelinde bulunmayan 'mor' renk seçeneği, ilk kez bir Pro iPhone piyasaya sürmüş olacak