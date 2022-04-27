Windows 11 artık Steam Deck'te

Uzun süredir test aşamasında olan Windows 11'in Steam Deck'e gelmesi üzerine yapılan çalışmalar artık son buldu.

Valve'ın taşınabilir oyun konsolu olan Steam Deck'e Windows 11 işletim sürümünün geleceği iddiaları uzun süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. fTPM desteği ile birlikte Steam Deck'e gelen Windows 11, bazı kullanıcılar tarafından yeni bir işletim sistemine geçme konusunda soru işaretiyle karşılandı.

Buna ek olarak boşta veya çok düşük güç kullanımlarında konsolun pil ömrünün artması ve güç tasarrufu modu birçok kullanıcıyı sevindirdi.

Eklenen Gölgelendirme seçeneği ile birlikte güç tasarrufu yapabilecek olan oyuncular, oyunlardaki uyumluluk sorununu da Windows 11 ile çözmüş olacaklar.