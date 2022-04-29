Google’dan büyük yenilik: Artık daha güvenli!

Bu yenilik, arama sonuçları için harika bir haber olsa da, Google, bu güncellemenin şirketin kontrolü dışında olan bir şey olduğu için kişisel verileri gerçek internetten kaldırmayacağını açıkça belirtiyor.

Google, "İçeriği Google Arama'dan kaldırmanın onu internetten kaldırmayacağını unutmamak önemlidir." dedi.

Web'de arama yapar ve web'de numaranızı veya ev adresinizi bulursanız, burada bir şeylerin nasıl kaldırılacağı hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Bir istek yapıldığında, Google, talebin kaldırılması gerekip gerekmediğini değerlendirecektir. Firma daha fazlasını açıklayarak şunları söyledi: "Kaldırma talepleri aldığımızda, örneğin haber makalelerinde geniş çapta yararlı olan diğer bilgilerin kullanılabilirliğini sınırlamadığımızdan emin olmak için web sayfasındaki tüm içeriği değerlendireceğiz. İçeriğin, devlet sitelerinde veya resmi kaynaklarda kamuya açık kayıtların bir parçası olarak görünüp görünmediğini de değerlendireceğiz. Bu gibi durumlarda, kaldırma yapmayız."