Google’dan büyük yenilik: Artık daha güvenli!

İnternet kullanıcıları, kişisel hayatları hakkında birçok şeyin internette bulunması konusunda endişeleniyor. ABD teknoloji devi Google, telefon numaraları ve ev adreslerini gizlemek isteyen kişilerle, kişisel bilgilerinin arama sonuçlarından silinmesini isteyen kişileri sevindirecek çalışmalarını duyurdu. Özellikle Gmail kullanıcılarını endişelendiren banka hesap bilgileri ve kredi kartı numaraları gibi verilerin arama yoluyla görüntülenmesi konusu üzerine çalışmalar yapan Google, bu bilgilerin silinmesi konusunda yoğun mesai harcıyor.
Google, bir blog gönderisinde, "Bu yeni politika genişletmesi kapsamında, insanlar artık arama sonuçlarında bulduklarında telefon numarası, e-posta adresi veya fiziksel adres gibi kişisel iletişim bilgileri de dahil olmak üzere ek bilgi türlerinin kaldırılmasını talep edebilirler" dedi.
"Politika ayrıca, Arama sonuçlarında göründüğünde, gizli oturum açma kimlik bilgileri gibi kimlik hırsızlığı riski oluşturabilecek ek bilgilerin kaldırılmasına da izin veriyor." Google, değişiklikleri kullanıcılardan gelen geri bildirimlerden sonra yaptığını söylüyor. İnsanların adreslerinin ve telefon numaralarının web'e sıçramasını istemediği açık durumların olduğu ve bu durumların artık firmanın özel web sayfasına gidip bir "Kaldırma Talebi" formu doldurarak kolayca çözülebilir.
Bu yenilik, arama sonuçları için harika bir haber olsa da, Google, bu güncellemenin şirketin kontrolü dışında olan bir şey olduğu için kişisel verileri gerçek internetten kaldırmayacağını açıkça belirtiyor.
Google, "İçeriği Google Arama'dan kaldırmanın onu internetten kaldırmayacağını unutmamak önemlidir." dedi.
Web'de arama yapar ve web'de numaranızı veya ev adresinizi bulursanız, burada bir şeylerin nasıl kaldırılacağı hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Bir istek yapıldığında, Google, talebin kaldırılması gerekip gerekmediğini değerlendirecektir. Firma daha fazlasını açıklayarak şunları söyledi: "Kaldırma talepleri aldığımızda, örneğin haber makalelerinde geniş çapta yararlı olan diğer bilgilerin kullanılabilirliğini sınırlamadığımızdan emin olmak için web sayfasındaki tüm içeriği değerlendireceğiz. İçeriğin, devlet sitelerinde veya resmi kaynaklarda kamuya açık kayıtların bir parçası olarak görünüp görünmediğini de değerlendireceğiz. Bu gibi durumlarda, kaldırma yapmayız."