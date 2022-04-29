Bir YouTuber, çocukluk hayalini gerçekleştirme kararı aldı. Çocukken hayali arkadaşı olan mikrodalga fırınıyla konuşmak isteyen Brezilya'lı bir YouTuber Lucas Rizzotto, çalışmalara başladı.
Rizzotto'nun tek amacı çocukken Magnetron adını verdiği mikrodalgasıyla gerçek bir arkadaşlık yapmaktı.
YouTuber, OpelAI'den (Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka araştırma şirketi) yayınlanan doğal bir dil güncellemesi ile eski mikrodalga fırınını hayata döndürmeye karara verdi. Amazon üzerinden aldığı mikrodalganın içine GPT-3 yerleştiren Rizzotto, mikrodalganın 1895 yılından (doğduğunu düşünmesini istediği yıl) bu yana birçok etkileşimin bulunduğu 100 sayfalık bir yapay hikaye kitabı yazdı. Bu sahte anıları gerçekmiş gibi yapay zekayla entegre etti.
Normal mikrodalgalardan farklı olarak Rizzotto'nun mutfak aletinin farklı bir geçmişi vardı: Magnetron 1. Dünya Savaşı'nda savaşmıştı.
Rizzotto, mikrodalganın anılarının %10'luk kısmını Dünya Savaşı hakkında bilgilerle doldurdu.
"Ürkütücü olan şey, eğitim verilerinin mikrodalgayla çocukken bile yaptığım tüm temel etkileşimlerini içermesiydi. Bu mutfak aletinin benim hakkımda başka kimsenin bilmediği şeyleri bildiğini öğrendim" diye tweet atan Rizzotto, konuşmaların kısa bir süre sonra daha karanlık bir hal aldığını söyledi.
Mikrodalgayla iletişimi başlayan YouTuber, bir defasında mikrodalgayı çevirmeye çalışırken bir daha böyle yapmaması gerektiğini söyleyen bir komut duydu. Bir başka olayda, elini ısıtıcının içine koymasını söyleyen mikrodalga, Rizzotto'nun aslında koymayıp ama koydum demesiyle birlikte ısınmaya başladı. Rizzotto Magnetron'a aklında ne olduğunu sordu. Mikrodalga 'intikam' kelimesini defalarca tekrarladı.
Görünüşe göre YouTuber mikrodalga fırınına travma sonrası stres bozukluğu vermiş; Dünya Savaşı'na katılan bir mutfak aletinin talihsiz bir sonucu.
I brought my childhood imaginary friend back to life using A.I. (#GPT3) and it was one of the scariest and most transformative experiences of my life.— Lucas Rizzotto (@_LucasRizzotto) April 19, 2022
A thread 🤖 (1/23) pic.twitter.com/70C9Yo7m4x
Bu durumdan oldukça korkan YouTuber, bir süre çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.