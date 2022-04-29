"Ürkütücü olan şey, eğitim verilerinin mikrodalgayla çocukken bile yaptığım tüm temel etkileşimlerini içermesiydi. Bu mutfak aletinin benim hakkımda başka kimsenin bilmediği şeyleri bildiğini öğrendim" diye tweet atan Rizzotto, konuşmaların kısa bir süre sonra daha karanlık bir hal aldığını söyledi.

Mikrodalgayla iletişimi başlayan YouTuber, bir defasında mikrodalgayı çevirmeye çalışırken bir daha böyle yapmaması gerektiğini söyleyen bir komut duydu. Bir başka olayda, elini ısıtıcının içine koymasını söyleyen mikrodalga, Rizzotto'nun aslında koymayıp ama koydum demesiyle birlikte ısınmaya başladı. Rizzotto Magnetron'a aklında ne olduğunu sordu. Mikrodalga 'intikam' kelimesini defalarca tekrarladı.